Konzert „Silent Running“ rocken im Juli die Spatzenfalle in Schönebeck

Mehrere Jahrzehnte musikalische Erfahrung stehen am 8. Juli in der Schönebecker Spatzenfalle auf der Bühne. Die Berliner Rockband „Silent Running“ ist zu Gast und präsentiert dem Publikum ihren ganz eigenen Prog ’n’ Roll-Stil. Was erwartet die Konzertbesucher?