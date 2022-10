Sind das Salzlandmuseum Schönebeck und das Ringheiligtum Pömmelte zu teuer?

Erst vor wenigen Tagen kam die Frage auf, ob sich der Salzlandkreis das Ringheiligtum Pömmelte in diesen Krisenzeiten noch leisten könnte. Nun steht mit dem Salzlandmuseum in Schönebeck eine weitere freiwillige Aufgabe auf dem Prüfstand.

Umrangt von Blumen und Bäumen: Nach der Sanierung erstrahlt das Salzlandmuseum in Schönebeck in neuem Glanz. Doch der Salzlandkreis pumpt viele Zuschüsse in das Objekt.

Schönebeck - Mehr als eine Million Euro an Fördermitteln stecken in dem Objekt. Das Dach ist saniert, die Fassade ebenfalls. Nicht nur von außen ist das Salzlandmuseum in Bad Salzelmen schön anzuschauen. Im Inneren verbergen sich Schätze. Doch der Salzlandkreis steckt jährlich hohe Zuschüsse in den Betrieb. Eine Haushaltsanalyse, die im Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalts für den Salzlandkreis erstellt wurde, sieht hier Einsparpotenziale.