Der Fachkräftemangel ist im Salzlandkreis und Schönebeck allgegenwärtig. Fast jede Berufsgruppe unabhängig ob in der Fertigung oder im soziale Bereich ist davon betroffen. Doch gleichzeitig haben weiterhin viele Menschen keinen Job. Warum finden beide Seiten nicht zusammen?

Sind fehlende Motivation und Leistung der Grund für den Fachkräftemangel in Schönebeck?

Schönebeck - Fachkräftemangel herrscht in vielen Branchen. Das gilt auch für Betriebe und Unternehmen im Salzlandkreis. Gleichzeitig sind 5367 Menschen in Schönebeck ohne Arbeit. Wenn also Unternehmen händeringend Arbeitskräfte suchen, warum nicht aus diesem Pool?