Skisport-Modell bringt Geocaching in das Bördeland

Welsleber Norbert Stöhr lockt mit seiner selbstangefertigten Metallkonstruktion der Bördeschanze Geocacher in die Gemeinde. Was ist Geocaching eigentlich?

Der Welsleber Schmied Norbert Stöhr vor dem Miniaturmodell der Bördeschanze. Die Metallkonstruktion fertigte er genau 40 Jahre nach dem Einsturz der ehemaligen Bördeschanze an – als Erinnerung an die vergangenen sportlichen Zeiten.

Welsleben - „Bis vor sechs Wochen kamen in diesem Sommer viele Geocacher wegen des Miniaturmodells der Bördeschanze auf meinen Hof“, berichtet der Norbert Stöhr. „Die Leute kommen her und fragen dann nach der Bedeutung der Schanze. Die kamen von überall her, zum Beispiel von hier, aus dem Harz, aus dem Erzgebirge oder aus Braunschweig“, fügt er hinzu. Was ist Geocaching? Und was hat das mit der Schanze zu tun?