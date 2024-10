SLK live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Das Pferd steht im Fokus beim Faszienkurs in Cörmigk, die Dekra und ihre Fahrprüfer-Prüfer ist im Blickpunkt nicht nur in Schönebeck, eine Seiteneinsteigerin erzählt, wie viel Spaß es macht, in Staßfurt zu lehren: Im Ticker von Dienstag, 29. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.