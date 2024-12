SLK live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Ein Boxtrainer wird in Aschersleben ausgezeichnet, ein Förderantrag für das Coffee to Stay in Bernburg hat ein Nachspiel, ein Rentner-Ehepaar wird in Staßfurt beim Einkauf um 600 Euro erleichtert: Im Ticker von Dienstag, 10. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.