Das ist neu am Dienstag:

8.26 Uhr: Weil das Finanzamt der Stadt Seeland noch nicht alle Grundstücksbewertungen geschickt hat, werden die alten Grundsteuerhebesätze beschlossen.

Wie die Stadt deshalb erstmal mit dem Problem umgeht, erklären wir Ihnen hier.

Wo die Weihnachtsbäume erstmals brennen

7.38 Uhr: Eine neue Tradition? Die Feuerwehr Staßfurt hat auf dem Benneckeschen Hof das erste Weihnachtsbaumverbrennen organisiert.

So war das erste Weihnachtsbaumverbrennen in Staßfurt. (Foto: Volker Müller)

Wie es war, lesen Sie hier.

Sturmschaden in Bernburg: Baum fällt auf Autos

7.10 Uhr: Am Montagabend ist die Feuerwehr Bernburg zu einem Sturmschaden gerufen worden.

Ein Baum war auf drei Autos gekracht. Das ist dazu bisher bekannt.

Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen

6.53 Uhr: Wie die Polizei jetzt bekanntgab, ist am Freitagnachmittag in der Kuntzestraße die Handtasche einer 76-jährigen Frau aus einem Fahrradkorb durch einen bisher unbekannten Mann gestohlen worden. Eine detaillierte Personenbeschreibung war der Frau nicht möglich.

In der Handtasche befanden sich das Handy und ihre Geldbörse. Am Samstag erschien dann ein Finder bei der Polizei in Aschersleben, um eine Geldbörse abzugeben, die der 76-jährigen Frau zugeordnet werden konnte.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass Handtaschen oder sonstige Wertgegenstände nicht im oder am Einkaufswagen sowie Fahrradkörben transportiert werden sollten. Diese Gegenstände gehörten immer an die Person und sollten gerade im Gedränge nicht aus den Augen gelassen werden.

Bördeland sammelt viel Geld für die Opfer

6.27 Uhr: Bei den sportlichen Benefizveranstaltungen am Wochenende im Bördeland kamen insgesamt über 5000 Euro für die Opfer des Anschlags in Magdeburg zusammen.

Trotz Schnee und Kälte versammelten sich am Sonntag etwa 100 Besucher beim Talsberg-Parcours zum Benefiz-Bogenschießen. (Foto: Saskia Fischer)

Wie der MTV Welsleben und Bogensport Bördeland das geschafft haben, erzählen wir Ihnen hier.

Bernburg boomt bei der Gewerbesteuer

6.12 Uhr: Neuer Gewerbesteuer-Rekord: Bernburgs Wirtschaft boomt

Die Stadt verzeichnet so hohe Gewerbesteuer-Einnahmen wie noch nie.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Bernburg sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. (Symbolfoto: Imago/Lobeca)

Wie sie sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben und wie gut Bernburg im Landesvergleich dasteht, erklären wir Ihnen hier.

Längeres Warten auf die Salzlandbahn

5.54 Uhr: Im Stundentakt von Bernburg nach Magdeburg und Halle: Ab 2032 soll es mit der Salzlandbahn deutliche Fahrzeitverkürzungen geben. Das könnte jetzt aber schwierig werden.

Bis die Salzlandbahn häufiger und schneller fährt, wird noch einige Zeit vergehen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Denn es gibt eine deutliche Verzögerung im Vergleich zu dem ursprünglichen Zeitplan. Denn da sollte es eigentlich schneller gehen mit der schnellen Bahn.