7.12 Uhr: Neues Angebot in Bernburg: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Städtischen Klinikums Dessau erweitert sein Versorgungsangebot in Bernburg am Standort Friedensallee 10. Für Patienten mit Erkrankungen des Gehirns, des Schädels, der Wirbelsäule, des Rückenmarks und der Nerven wird ab Februar Uwe Planitzer, Facharzt für Neurochirurgie, Ansprechpartner sein.

Der Bernburger MVZ-Standort, an dem bereits die Fachrichtungen Chirurgie und Orthopädie vertreten sind, verfügt über einen Fahrstuhl.

Mehr Arbeitslose als im Dezember

6.43 Uhr: Zu Beginn des neuen Jahres sind im Salzlandkreis mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im vergangenen Monat. Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, hatten im Januar 7.987 Personen in der Region keinen Job – ein Plus von 504 gegenüber dem Dezember. „Das ist typisch für den Januar“, sagt Anja Huth, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West.

So verteilt sich die Arbeitslosenquote über den Salzlandkreis. (Grafik: MRM Kroschel)

„Erfreulich ist, dass der Anstieg geringer ausgefallen ist als im Jahr zuvor“, meint Huth weiter – nämlich 100 Betroffene weniger als zum selben Zeitpunkt 2023. Die Arbeitslosenquote im Salzlandkreis lag damit im Januar bei 8,8 Prozent – 0,8 Prozentpunkte über dem Durchschnitt Sachsen-Anhalts.

Die Arbeitslosigkeit in der Region bleibt laut Agentur weiter ungleich auf die Geschlechter verteilt. Im vergangenen Monat waren 57,3 Prozent der Arbeitslosen Männer und 42,7 Prozent Frauen. Es waren insgesamt 648 Jugendliche arbeitslos. Der Anteil der Jugendlichen an allen Arbeitslosen lag somit im Salzlandkreis bei 8,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 18 Jugendliche mehr arbeitslos gemeldet.

Abschied von Ärztin, neues Stipendium

6.11 Uhr: Ein Abschied, aber auch eine Entscheidung fü die Zukunft: In Staßfurt hat sich eine Hausärztin in den Ruhestand verabschiedet. Einen Tag zuvor hat sich der Sozialausschuss der Stadt einstimmig für ein weiteres Staßfurter Facharzt-Stipendium entschieden.

Herzliche Verabschiedung für Katrin Oder durch Sylva Rose und ihren Mann Andreas. Für die Allgemeinmedizinerin steht bereit der Internist und Gastroenterologe Dr. Robert Luta, der bislang viele Jahre im Harzklinikum in Quedlinburg arbeitete. (Foto: Falk Rockmann)

Und Tobias Ortmann, der als erster Arzt davon profitiert hat, hat der Politik einen Einblick in den aktuellen Zustand der Ärzteversorgung in der Salzstadt gegeben. Alles im Einzelnen dazu, lesen Sie hier.

Der Gewinn geht an andere

6.07 Uhr: Alles hätte so schnell gehen können, aber dann kam das Kreisumweltamt. Das Ergebnis: Es gibt kein Frischwasser für den Saale-Altarm.

Dieser Damm trennt seit Ende der 1970er Jahre zwei Saalealtarme in der Zinkenbuschschleife zwischen Plötzkau und Großwirschleben. Dem südlicheren Restloch fehlt ein ökologisch wichtiger Frischwasserzugang. (Foto: Torsten Adam)

Das spontane Vorhaben am Angler-Gewässer zwischen Plötzkau und Großwirschleben scheitert vorerst an Richtlinien und Verordnungen. Jetzt üben die Projektinitiatoren Kritik am Umweltamt des Salzlandkreises und die 25.000 Euro müssen anders ausgegeben werden.

Strafbares Motocross in der Kieskuhle?

5.58 Uhr: Ein Magdeburger soll ohne Führerschein mit einer Motocross-Maschine im Bördeland unterwegs gewesen sein. Im Schönebecker Amtsgericht war er angeklagt.

Ohne Führerschein und Versicherung soll ein Magdeburger mit einer Cross-Maschine im Bördeland unterwegs gewesen sein. Er ist im Schönebecker Amtsgericht angeklagt. (Symbolfoto: Björn Richter)

Die Staatsanwaltschaft wirft Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Konkret soll er das Motorrad im Bereich einer Kieskuhle bei Großmühlingen gefahren haben. Am Ende lässt der Richter "die Kirche im Dorf".