Ein besonders trauriger Jahrestag in Nachterstedt, der Zahn der Zeit nagt an St. Wenzel in Könnern, der Jugendclub „Timeless" in Biere soll eine Zukunft haben:

„SLK live" ist wieder da.

Und eigentlich bleibt alles beim Alten. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 18. Juli 2024.

7.22 Uhr: Schon was vor am Wochenende? Lust auf Musik? Die Band The Gentlemen’s Revenge hat das Credo „Rock’n’Roll und Spaß“. Am Sonnabend, 20. Juli, spielen die fünf Harzer Musiker im Rahmen des Kultursommers im Ascherslebener Museumshof. Ab 19 Uhr gibt es eine Mischung aus Rockabilly, Southern-, Punk- und Hardrock, Americana, Folk und Blues zu hören.

The Gentlemen’s Revenge spielen am Sonnabend im Museumshof in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Die Band selbst bezeichnet ihre Stilrichtung als Outlaw-Rock’n’Roll und setzt auf Publikumsbeteiligung. Springt der Funke einmal über, sind pfeifen, klatschen und lauthals mitsingen durchaus erwünscht, heißt es von der Aschersleber Kulturanstalt.

Theater lernen im Schloss

6.47 Uhr: Auch in diesem Jahr wird am Schloss Hohenerxleben wieder ein Jugendtheaterprojekt ausgerichtet. Betreut wird es von den Theaterschaffenden des Ensembles Theatrum. Theaterbegeisterte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 22 Jahren sind eingeladen mitzuwirken, denn einige Rollen sind noch zu vergeben, schreibt Judith Kruder vom Ensemble Theatrum.

Die Proben sollen Anfang August beginnen, die Aufführungen sind für Ende Oktober und Anfang November geplant. Am nächsten Freitag, 26. Juli, 10 Uhr findet am Schloss Hohenerxleben ein erstes Treffen zum Kennenlernen statt.

Aber auch, wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich gerne melden, um sich über die Inhalte des Stücks und die Probentermine zu informieren. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0176 / 31 10 2916.

Eine Zukunft für das „Timeless“ in Biere?

6.23 Uhr: Wo einst Kinder und Jugendliche gemeinsam Zeit verbracht haben, stehen die Räumlichkeiten seit einem Jahr ungenutzt leer.

Der Saal bietet nach dem Einreißen einer Wand mehr Platz. (Foto: Saskia Fischer)

Fast ironisch wirkt der ursprüngliche Name des Jugendclubs „Timeless“ in Biere. Denn wenn eins an dem Gebäude genagt hat, ist es auch hier der Zahn der Zeit. Jetzt soll alles gut werden. Was dafür geplant ist, lesen Sie hier.

Wie St. Wenzel in Könnern gerettet wird

6.06 Uhr: Der Zahn der Zeit nagt und nagt: Der mehr als 500 Jahre alte Turm der Könneraner Kirche St. Wenzel zerbröselt langsam, aber sicher.

Henning Kersten (links) und Matthias Zötzl vom IDK in Halle haben Putzmusterflächen an der Westfassade des Kirchturms untersucht. (Foto: Carsten Roloff)

Wie das Bauwerk gerettet werden soll und welche Maßnahmen dazu ergriffen wurden, erfahren Sie hier.

Heute vor 15 Jahren: Der Erdrutsch von Nachterstedt

5.47 Uhr: Eine traurige Erinnerung: Auf den Tag genau 15 Jahre ist es heute her, dass in Nachterstedt 2,8 Millionen Kubikmeter Halde, anderthalb Häuser, ein Aussichtspunkt samt Hütte und Lokomotive, vor allem aber drei Menschen in den Concordia See gerissen wurden. Der Erdrutsch – eine dramatische Katastrophe, die die Region damals in Schockstarre versetzte – hat sich ins Gedächtnis der Menschen eingebrannt und bestimmt noch immer ihr Leben.

Ein Moment der Schockstarre auslöste: Heute vor 15 Jahren geschah der Erdrutsch am Concordia See. (Foto: Frank Gehrmann)

Erst seit 2019 darf im See wieder gebadet werden. Noch immer ist aber ein Großteil der Uferbereiche gesperrt, weil die Schäden so erheblich waren, dass sie noch nicht beseitigt sind. Der Bergbausanierer LMBV ist seit Jahren dabei, die Böschungen zu modellieren und zu verfestigen.