Bange Blicke auf die Freibad-Baustelle in Schönebeck, große Pläne vor dem nächsten Stadtradeln in Bernburg, Erinnerungen an 70 Jahre Tiergarten in Staßfurt: Im Ticker am Freitag, 7. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.33 Uhr: Auch für die Öffnungszeiten der Stadt Staßfurt hat die Wahl am kommenden Sonntag am Tag danach noch Auswirkungen. Wie die Stadt mitteilt, bleibe die Verwaltung „aus innerbetrieblichen Gründen“ am Montag, 10. Juni, für den Besucherverkehr geschlossen.

Ab Dienstag, 11. Juni, seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allerdings wieder zu den Sprechzeiten wie gewohnt erreichbar, heißt es von der Stadt Staßfurt.

Wie bereiten sich die Ascherslebener auf die Wahl vor?

7.47 Uhr: Briefwahl, im Lokal oder gar nicht: Wie wollen Ascherslebener am Sonntag ihre Stimme abgeben?

22.000 Ascherslebener können am 9. Juni über die Zusammensetzungen der Parlamente und Räte mitbestimmen. Werden sie die Möglichkeit nutzen und wie informieren sie sich? Welche Antworten wir bei einem Rundgang bekommen haben, lesen Sie hier.

Chöre in der Klosterkirche

7.11 Uhr: Das traditionelle Sommerkonzert der hiesigen Chöre findet am Sonnabend, 23. Juni, ab 17 Uhr in der Klosterkirche in Nienburg statt.

Der Schubertchor Nienburg, der Bernburger Singkreis und der Ziethechor Biendorf laden in diesem Jahr zum Zuhören und Mitsingen ein. Alle Freunde des Chorgesangs sind willkommen.

Hiss im Grauen Hof

6.42 Uhr: Hiss ist zurück im Grauen Hof: Heute Abend spielt die Folk-Rock-Polka-Band in Aschersleben.

Die Folk-Band Hiss spielt heute im Grauen Hof in Aschersleben. (Archivfoto: Frank Gehrmann)

Dort sind sie keine Unbekannten, heizten sie dem Publikum im Kunstquartier doch schon so einige Male ordentlich ein. Das Konzert beginnt 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.

Wie es auf Schönebecks Freibad-Baustelle weitergeht

6.21 Uhr: Seit einiger Zeit ist klar, dass die Badesaison 2024 in Schönebeck nicht unter freiem Himmel stattfinden wird. Aber was ist danach?

Das neue Becken für das Schönebecker Freibad ist gegossen worden. (Foto: Stefan Demps)

Das hängt ganz davon ab, wie die Sanierungsarbeiten vorankommen. Ein Blick auf die Baustelle verrät mehr.

Was das Stadtradeln Bernburger Radfahrern bringt

6.11 Uhr: Zum zweiten Mal können die Bernburger im Spätsommer fürs Klima, ihr Team und ihre Gesundheit strampeln.

Jens Meißner übergab am Donnerstag die Siegertafel für den am 30. März nahe der Kids-Geschäftsstelle an der Auguststraße gepflanzten Spitzahorn an Kids-Geschäftsführerin Birgitt Weilbeer. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche Erkenntnisse die Auswertung der Daten der Premierenveranstaltung im Vorjahr erbracht hat und welche Rolle dabei Pläne für einen Radweg ins Industriegebiet spielen, lesen Sie hier.

Tierische Erinnerungen in Staßfurt

5.47 Uhr: Der Staßfurter Tiergarten feiert im August sein 70-jähriges Bestehen und lädt zum Familienfest ein. Was in der Vergangenheit so passiert ist, was die Gäste erwartet, erfahren Sie hier.

Ein Höhepunkt in der jüngeren Geschichte des Staßfurter Tiergartens war 2012 die Unterstützung mit Lottogeldern in Höhe von 15.000 Euro. Lottofee Franziska Reichenbacher (vorn) brachte damals den Scheck für einen Neubau des begehbaren Katta-Geheges mit. (Foto: Falk Rockmann)

Vor allem sind das, was sie schon haben, Erinnerungen: An viele Tiere, die in den vergangenen Jahrzehnten ein- oder umgezogen sind, ihren Lebensabend mit den Tierpflegern verbracht und zahlreichen Besuchern ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben.