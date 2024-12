Im Podcast spricht Patricia Dietrich in Schönebeck über Marlene, Imuset und ihren Traum von der Villa, in Bernburg kehrt die Sorge vor der Böllerbande zurück, zwischen Staßfurt und Bernburg überraschen die „Grubenteufel“ im Kostüm auf Quads: Im Ticker von Montag, 16. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

7.29 Uhr: Kreisverkehr eher frei, L73 und A14-Anschluss Staßfurt wohl später: Seit Sommer nerven die Ampeln an der Kreisel-Baustelle in Staßfurt.

Noch geht's nicht ganz rund am offensichtlich fertigen Kreisverkehr Hecklinger Straße. Nach der für Mittwoch geplanten Bauabnahme soll am Donnerstagnachmittag der Verkehr wieder rollen - einen Tag früher als geplant. (Foto: Falk Rockmann)

Jetzt wird der Knotenpunkt wohl einen Tag eher fertig als geplant. Sorgen gibt es derweil auf der L73. Hier finden Sie den obligatorischen Blick über die Baustellen.

Mit der Bierflasche auf den Kopf geschlagen

6.57 Uhr: Ein 25 Jahre alter Eritreer wurde am Freitagnachmittag in Bernburg von einem Mann mit einer leeren Bierflasche angegriffen und am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilt, entwendete der Täter zudem 600 Euro aus der Brieftasche des Opfers.

Ein Freund des Angegriffenen verständigte daraufhin die Polizei. Bei ihren Ermittlungen stießen die Beamten auf einen 32-jährigen Eritreer, der nun beschuldigt wird, die Tat begangen zu haben. Der stand laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Salz Land Köpfe: Folge 2 mit Patricia Dietrich

6.24 Uhr: In der zweiten Folge des Podcasts „Salz Land Köpfe“ erzählt ab heute Patricia Dietrich nicht nur über ihre Detektiv-Romane. Die Autorin aus Biere erklärt auch, was sie mit dem Gelände des Imuset verbindet.

Patricia Dietrich erzählt Frank Klemmer im Podcast auch, was sie mit dem Imuset verbindet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Mehr über die zweite Folge hören, sehen und lesen Sie hier.

Bernburg böllert wieder nachts

6.11 Uhr: Ist die Böllerbande zurück in Bernburg? Seit kurzem knallt es wieder vermehrt in der Stadt.

Immer wieder werden in Bernburg unerlaubt Böller gezündet. (Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul

Welche Stadtteile besonders von den Explosionen betroffen sind und was die Polizei und die Stadt Bernburg nun unternehmen. Das droht den Tätern.

Als Weihnachtsmänner auf dem Quad unterwegs

5.53 Uhr: In wehenden Weihnachtsmannkostümen knatterten 35 Quad-Besatzungen bei der Lichterfahrt der „Grubenteufel“ von Staßfurt nach Bernburg.

35 Quad-Besatzungen kamen am dritten Advent auf den Hof der Familie Otto in Rathmannsdorf gefahren und überraschten deren sechs Kinder. (Foto: Falk Rockmann)

In Staßfurt zu ihrer Lichterfahrt gestartet, drehten sie dort auch eine Runde durch die Stad, bevor sie in Rathmannsdorf eine Großfamilie überraschten.