SLK live: Der Newsblog Das ist der Montag im Salzlandkreis

Wie anspruchsvoll das Jahr für den Arbeitsmarkt im Salzlandkreis wird, wie ein 97-Jähriger Buchtipps in der Bibliothek in Barby gibt, wie ein Schlauchwagen, der jetzt in Tarthun steht, beim Katastrophenschutz hilft: Im Ticker von Montag, 3. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.