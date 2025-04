Euronics zieht wegen der Rewe-Baustelle in Schönebeck ins Ausweich-Depot, in Bernburg landen etliche Blumenkäste von der Marktbrücke in der Saale, ein Rolls Royce aus Hohenerxleben ist regelmäßig auf den Straßen unterwegs: Im Ticker von Montag, 7. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

19.09 Uhr: Thomas Begemann aus Hohenerxleben verwirklicht sich mit Hilfe seiner Tochter Kimberly einen Traum.

Ab sofort für besondere Anlässe unterwegs ist Thomas Begemann mit seinem cremefarbenen Schiff. Bei der Suche nach dem Cabrio hatte Tochter Kimberly dem Hohenerxleber geholfen. (Foto: Falk Rockmann)

Mit einem Rolls Royce chauffiert er zu allen möglichen Anlässen. Was hinter der Idee „oben ohne“ wirklich steckt, erzählen wir Ihnen hier.

Euronics weicht in Schönebeck der Rewe-Baustelle aus

18.51 Uhr: Die Bauarbeiten von Rewe in der Schillerstraße in Schönebeck machen dem Elektronikhändler Euronics zu schaffen.

Nichts geht mehr: Der Eingang der Euronics-Filiale ist von der Rewe-Baustelle blockiert. Das Geschäft ist nun rechts im Depot untergekommen. (Foto: Olaf Koch)

Der musste seine Filiale schließen, ist aber in einem Ersatzobjekt 50 Meter weiter untergekommen. Wo genau lesen Sie hier.

Vandalismus: Blumenkästen in die Saale geschmissen

18.22 Uhr: Etliche Blumenkästen von der Marktbrücke in Bernburg sind am Wochenende in der Saale gelandet.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Welchen Schaden Unbekannte angerichtet haben und was die Verantwortlichen nun dagegen unternehmen, erfahren Sie hier.

Mann springt in Alsleben von Brücke in die Saale

17.34 Uhr: Aufregung in Alsleben: Ein Mann ist am späten Samstagabend in die Saale gesprungen und hat etliche Retter auf den Plan gerufen.

Was hinter dem Einsatz steckt, lesen Sie hier.

Nacht der Bibliotheken auch in Gatersleben

16.44 Uhr: In Gatersleben gab es bei der Premiere der Nacht der Bibliotheken für die Kleinen jede Menge Spaß bei Spielen, Tänzen und Geschichten.

In der abgedunkelten Kinderbibliothek liest Marion Rauter (re.). (Foto: Frank Gehrmann)

Wie das angenommen wurde, erfahren Sie hier.

Digitale Rallye in Welsleben

15.57 Uhr: In Welsleben haben Schüler eine digitale Rallye gestartet. Mit einem bunten Programm und reger Beteiligung hat die Juri-Gagarin-Grundschule kürzlich ihren Tag der offenen Tür veranstaltet.

Und da gab es eben diese Besonderheit, von der wir Ihnen hier berichten.

Hallensport der jungen Feuerwehrleute

15.09 Uhr: 240 junge Brandschützer haben sich bei den Hallensportspielen der Kreisjugendfeuerwehr in Aschersleben gemessen.

Mehringen verpasst den Sieg nur um drei Sekunden. Aus welchen Orten die Siegerteams sind, verraten wir Ihnen hier.

Frühjahrsputz in Mehringen

14.11 Uhr: Überall in Mehringen waren am Sonnabend Einwohner des Dorfes mit Besen, Hacken, Harken, Schippen und Müllsäcken bewaffnet unterwegs, um die Spuren des Winters zu beseitigen.

Rund 50 Einwohner hatten sich nach dem Aufruf von Ortsbürgermeisterin Annika Fügener Meier und dem Ortschaftsrat im Vorfeld als Helfer angemeldet. Was sie zusammen geschafft haben, lesen Sie hier.

Retterin bei Kellerbrand in Bernburg verletzt

13.24 Uhr: Zu einem Kellerbrand sind die Retter der Feuerwehr Bernburg in der Nacht zum Montag ausgerückt.

Bei dem Feuerwehreinsatz in Bernburg wurde eine Retterin verletzt. (Foto: Feuerwehr)

Dabei wurde eine Retterin verletzt. Das ist bislang bekannt.

Neue Löschrucksäcke für Schönebecks Feuerwehr

12.36 Uhr: Die Feuerwehren Schönebecks testen jetzt neuartige Löschrucksäcke.

Welche ersten Erfahrungen die Kameraden aus Felgeleben gesammelt haben, lesen Sie hier.

Neues Büro für die Polizei in Egeln

11.48 Uhr: Seit dem 1. April hat der Polizeimeister Mario Kostka das Büro der Regionalbereichsbeamten der Egelner Mulde am Alten Markt 6 in Egeln zusammen mit seiner Hecklinger Kollegin übernommen. Ab Dienstag, 13. Mai, wird es dort wieder eine Bürgersprechstunde geben. Das teilt die Verbandsgemeinde auf ihrer Internet-Homepage mit.

Alle Bürgerinnen und Bürger hätten dort die Möglichkeit, sich persönlich mit ihren Anliegen an den Regionalbereichsbeamten zu wenden. Die Sprechstunde findet jeden Dienstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt.

Für eine schnellere Bearbeitung der Probleme oder Hinweise beziehungsweise wenn ein persönliches Gespräch außerhalb der festen Zeiten gewünscht werde, kann vorab ein Termin vereinbart werden. Das ist per Telefon (03471) 37 91 53 möglich.

Erhöhte Waldbrandgefahr auch in Aschersleben

10.53 Uhr: Die Kameraden der Feuerwehr Aschersleben haben einen Flächenbrand Auf der Alten Burg schnell unter Kontrolle.

Wieso Waldbrandgefahr aktuell besonders hoch ist, lesen Sie hier.

Saisonstart am Ringheiligum Pömmelte

10.02 Uhr: Im Ringheiligtum Pömmelte begann am Sonntag die Saison 2025 mit einem Fest. Trotz des wenig frühlingshaften Wetters kamen rund 450 Besucher.

Salzlandkreis-Fachdienstleiterin Gunhild Watermann wird zum Tragen eines Virginia-Uhu eingespannt. Rechts ein Steinkautz und eine Weißgesichtseule. (Foto: Thomas Linßner)

Für besondere Momente sorgten der Eulenmann mit seinem Gefolge und zwei Wolfshunde. Was es sonst noch zu erleben gab, lesen Sie hier.

Nacht der Bibliotheken in Aschersleben

9.16 Uhr: Bei der bundesweiten Premiere der Nacht der Bibliotheken ist die Kreisbibliothek in Aschersleben dabei.

Die Nacht bringt jede Menge Spaß und neue Leser. Welchen Einfluss die Buchmesse hat, lesen Sie hier.

Ein Job mit Agrotechnik ist genau der Richtige

8.27 Uhr: Was tun gegen die steigende Jugendarbeitslosigkeit in der Region? Auf jeden Fall hilft es, den passenden Beruf zu finden. Zum Beispiel einen mit Agrotechnik. Und da können Erfolgsgeschichten helfen.

Chris Niemann erlernt seit einem Jahr bei der Agro-Team Unseburg GmbH den Beruf der Fachkraft für Agrarservice und fühlt sich auch auf einem Traktor sehr wohl. (Foto: René Kiel)

Wie es einem Staßfurter mit Unterstützung der Agentur für Arbeit und dem Agro-Team Unseburg nach der Förderschule gelang, eine Lehrstelle als Fachkraft zu bekommen, erzählen wir Ihnen hier.

Trauer am Schachtsee: Dauer-Camperin stirbt nach Schließung

7.38 Uhr: Es war der Aufreger der vergangenen Woche: die Schließung und Versiegelung des Campingplatzes am Schachtsee in Wolmirsleben.

Vor dem Tor des vom Salzlandkreis versiegelten Campingplatzes legten die trauernden Camper und Mobilheimbesitzer gestern Nachmittag Blumen zum Gedenken an ihre verstorbene Freundin nieder. (Foto: René Kiel)

Jetzt wird wird sie von einem Todesfall überschattet. Eine Dauer-Camperin ist wenige Stunden nach der Versiegelung ihres Wohnobjektes am Mittwoch gestorben.

Die Frau hatte für den Fall der Schließung ihren Freitod angekündigt. Warum dennoch bisher nur getrauert und nicht ermittelt wird, erfahren Sie hier.

Mit 59 km/h an der Kita in Frose vorbei

6.56 Uhr: Die Polizei führte am Freitag in der Königsauer Straße in Frose auf Höhe der Kita eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h.

Im Messzeitraum passierten nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis 125 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei wurden zehn Überschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde mit 59 km/h gemessen.

Neue Talente für die Salzlandsparkasse

6.28 Uhr: Die Salzlandsparkasse ist in Staßfurt in die 26. Runde mit Talenten aus Sport, Musik und Kunst aus dem ganzen Salzlandkreis. Die mussten schon erfolgreich sein, bevor sie für die Förderung ausgewählt wurden.

Zur Vertragsunsterschrift kamen die Talente aus dem ganzen Salzlandkreis ins Sparkassenschiff. (Foto: Lutz Krüger)

Wie die Salzlandsparkasse die 40 neuen Talenten unter Vertrag nimmt, lesen Sie hier.

Bernburger Bahnhof braucht noch zehn Jahre

6.13 Uhr: Die Modellbahn-Bauer aus Bernburg präsentierten sich und ihr Hobby am Wochenende im Klubhaus der Jugend.

Thomas Beyer (l.) und Kai Wedde zeigen ein Modell des Bernburger Bahnhofs. In einigen Jahren soll sein kleiner Bruder auf einer Modellbahnanlage stehen. (Foto: Nadja Bergling)

Welche Premiere es bei dieser Ausstellung gab, erzählen wir Ihnen hier.

Lauter Nachtwächter in Schönebeck

5.54 Uhr: Schönebecks Chance für richtig große Werbung

Das Jahrestreffen der Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren findet im nächsten Jahr in der Elbestadt statt.

Schönebecks Nachtwächter Jeff Lammel ist stolz. Im nächsten Jahr wird er in der Elbstadt das große Jahrestreffen ausrichten. (Foto: Lammel)

190 Darsteller sind eingeladen, und der Oberbürgermeister freut sich auch schon auf den Besuch.