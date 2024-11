„SLK live“ heißt der Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das neu am Dienstag:

8.16 Uhr: Zum Weihnachtskonzert lädt das Gymnasium Carolinum am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr in die Marienkirche in Bernburg ein. Zusammen mit den Musikkursen der 10. Klassenstufe und etlichen Solisten wird es ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm geben.

Da die Anzahl der Plätze in der Kirche begrenzt ist, werden die kostenlosen Eintrittskarten (pro Person maximal sechs Karten) ab heute in der Stadtinformation Bernburg, Lindenplatz 9, ausgegeben. Ohne Karten sei kein Einlass möglich, weisen die Veranstalter hin.

Finnisches zur „Stunde der Musik“

7.31 Uhr: In einem Gemeinschaftskonzert mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft tritt bei der nächsten „Stunde der Musik“ das Anne-Mari Kivimäki Ensable auf. Die Namensgeberin gilt als Virtuosin am Notka-Akkordeon.

Begleitet wird sie von Silja Palomäki an der Kantele und Jani Snellman am Kontrabass. Das Konzert am 5. Dezember beginnt 19 Uhr im Ratssaal.

Karten gibt es wie immer im Bürgerbüro der Stadt Aschersleben, im Büro des Kulturkreises „Adam Olearius“ im Rondell oder an der Abendkasse.

Barbie kommt ins Ascherslebener Museum

6.53 Uhr: Im Ascherslebener Museum wird derzeit eine neue Sonderausstellung vorbereitet. Am Sonnabend, 30. November, soll „Zwischen Alltag und Glamour. Die Modewelten der Barbie-Puppe“ um 18 Uhr mit einer Motto-Party im Museumshof eröffnet werden.

Zu sehen sein wird die Mode-Ikone aus Plastik mit vielen in ihren 65 Jahren entstandenen Outfits bis zum 9. März.

Bereit für den frühen Winter im Salzlandkreis

6.24 Uhr: In dieser Woche sollen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken.

Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs von Bernburg befüllen die Fahrzeuge mit Salz. (Foto: Engelbert Pülicher)

So sind die Stadt Bernburg und die Kreisverwaltung auf Schnee und Glätte vorbereitet.

Ärger um Photovoltaik-Verbot in Calbe

6.13 Uhr: Das Verbot von Freiflächen-Photovoltaikanlagen trifft produzierende Unternehmen in Calbe stark. Unternehmen in der Stadt sehen es sogar als wirtschaftlichen Nachteil.

Widerstand aus der Wirtschaft: Auch Christoph Weigelt ist für Solartechnik auf dem Firmengelände. (Foto: Thomas Höfs)

Warum diese Entscheidung nicht nur in der Hand der Kommune liegt, erfahren Sie hier.

Schönste Jahre und Sinn des Lebens

War Gerit Kling schon mal in Staßfurt? Die Antwort der Schauspielerin auf diese und andere Fragen lesen Sie hier.

Schauspielerin Gerit Kling kommt am Donnerstag, 28. November, nach Staßfurt und liest zwei Geschichten von Elke Heidenreich. (Foto: Markus Nass)

Aber so viel sei verraten: Schon bald wird sie in Staßfurt gewesen sein. Am Donnerstag liest sie dort in der Salzlandsparkasse aus zwei Geschichten von Elke Heidenreich.