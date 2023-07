Einen Einblick in den Fuhrpark und viele Angebote für junge Feuerwehrfreunde: Das stand am 8. Juli bei der Feuerwehr Schönebeck auf dem Programm. Anlass war das Jubiläum der Wehr.

Schönebeck - Nicht regnen, aber auch nicht zu heiß. Das wünschen sich die meisten Veranstalter für ihr Fest. Für Maik Häring erfüllte sich nur der erste Wetter-Wunsch. Der Wehrleiter der Feuerwehr Schönebeck zelebrierte an diesem Wochenende mit Kameraden und Gästen das 150-jährige Bestehen der Wehr. Zuletzt rückten die Kameraden zu einem größeren Feldbrand aus.

Am Freitag wurde im Kreise der Feuerwehr gefeiert, am Sonnabend war dann die ganze Öffentlichkeit bei einem Umzug und bei einem Tag der offenen Tür am Standort in der Tischlerstraße eingeladen. „In unserer Ausgehuniform ist es schon ganz schön warm, aber ich freue mich, dass alles so gut geklappt hat und viele Besucher zu uns gekommen sind“, sagte Häring am Rande des Festes am Sonnabend.

Um Punkt 10 Uhr sind 15 Fahrzeuge der Feuerwehr Schönebeck und von befreundeten Wehren durch die Elbestadt gefahren. Vor der Bibliothek am Stadtfeld ging es los, über die Friedrichstraße ging es schließlich zum Standort an der Tischlerstraße. Mit Martinshorn und Musik machten sie auf den 150. Geburtstag der Feuerwehr aufmerksam. Vorweg marschierten Mitglieder der Jugendfeuerwehr und winkten den Schönebeckern zu, die am Straßenrand den Umzug verfolgten.

Zum 150. Geburtstag der Feuerwehr in Schönebeck konnten historische Fahrzeuge und Feuerwehrkleidung begutachtet werden. Foto: Tom Szyja

In Kürze gehört vielleicht auch Emily Möhring zur Jugendfeuerwehr. Die Neunjährige war zusammen mit ihrer Mutter zum Tag der offenen Tür an die Tischlerstraße gekommen und möchte später auch mal zur Feuerwehr. „Meine ältere Schwester erzählt immer, wie toll es dort ist. Ich möchte später auch mal Menschen retten“, erzählte sie während sie sich an einem Feuerlöscher probierte. Wehrleiter Maik Häring hoff, dass durch die Aktionen zum 150. Geburtstag mehr Schönebecker auf die Feuerwehr aufmerksam werden und sie so neue Mitglieder gewinnen, dass sei nämlich nötig. In den letzten Wochen gab es keine größeren Einsätze für die Wehr. „Im Sommer haben wir immer viele Einsätze zu Flächenbränden, auf Ackerflächen zum Beispiel“, erklärt Häring. Er und alle Kameraden hoffen, dass es die Wehr noch viele Jahre geben wird.