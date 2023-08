Während viele Menschen in diesen Tagen lieber in den Urlaub fahren, kümmert sich Wilfried Seidel um seinen Garten. Der Kleingärtner hat eine besonderes Vorliebe für Tomaten und Paprika. Im August ist für ihn die Haupterntezeit des bunten Gemüses.

So gedeihen Tomate und Paprika besonders gut

Wilfried Seidel züchtet dieses Jahr 14 verschiedene Tomatensorten in seinem Kleingarten. Ihm ist es wichtig, dass er große und kleine Sorten anbaut. Jeden Tag isst er seine frischen Tomaten.

Schönebeck - Wer die Parzelle von Kleingärtner Wilfried Seidel in der Anlage „Alt Salze“ betritt, dem steigt sofort der Geruch von Tomaten in die Nase. Kein Wunder, über 14 verschiedene Sorten züchtet der 80-Jährige in seinem Garten. „Die Tomate ist des Deutschen liebstes Gemüse“, weiß Seidel. Im Februar, als alles noch ganz karg war bei ihm im Garten, hat er das Gemüse für die jetzige Ernte vorbereitet.

Der passionierte Kleingärtner, der gebürtig aus Magdeburg stammt, gehört auch dazu. Täglich verzehrt er die zumeist rote Frucht, die biologisch gesehen eine Beere ist. „Eine Lieblingssorte habe ich nicht. Mir gefällt, dass ich eine große Vielfalt von kleinen und größeren Tomaten anbaue“, sagt Seidel.

Der August ist der Hauptmonat der Tomate. Allerdings hängt das genaue Datum der Ernte auch davon ab, wann das Gemüse eingepflanzt wird. Wilfried Seidel beginnt mit der Tomaten-Aussaat bereits im Februar, das ist ziemlich früh. Jetzt, ein halbes Jahr später, erntet er die Früchte seiner Arbeit. Der aktuell viele Regen ist für einen Großteil der Pflanzen ein Segen, für die Tomaten nicht. „Die mögen es eher warm und trocken. Entscheidend für ein gutes Wachstum ist aber ausreichend Licht“, erklärt Seidel.

Das feuchte Wetter begünstigt auch einen der Hauptfeinde der Tomate: die Kraut- und Braunfäule, auch unter dem Namen Phytophthora bekannt. Die Pilzerkrankung trifft vor allem Tomatenpflanzen, die unter freiem Himmel wachsen. Die Erkrankung zeigt sich dadurch, dass sich im Frühjahr zunächst die Farbe der Blätter verändert. Im Sommer können sich dann auch die Früchte braun verfärben. Diese werden dann hart und ungenießbar. Kann dagegen irgendwas unternommen werden? „Im Grunde nicht. Es gab mal effektive Spritzmittel dagegen, diese sind mittlerweile aber verboten. Alles was jetzt auf dem Markt ist, da lacht sich der Pilz kaputt“, erläutert Kleingärtner Seidel. Leider gebe es bei einem Pilzbefall nur die traurige Möglichkeit, dass die Pflanzen absterben. Innerhalb weniger Tage sei der gesamte Bestand hinüber.

Nicht jeder Fleck ist eine Krankheit

Um im Vorfeld ein gesundes Wachstum der Tomaten zu gewährleisten, empfiehlt Seidel, dass die angebauten Pflanzen an einem Standort regelmäßig gewechselt werden. „Nur an einem Ort, wo vorher Kartoffeln wuchsen, sollte man keine Tomaten einpflanzen“, rät der Kleingärtner. Die Kartoffel ist ebenso wie die Tomate anfällig für die Pilzkrankheit Kraut- und Braunfäule und daher könnten die Tomaten die Krankheit schneller bekommen. Ein weiterer Tipp, damit die roten Früchte schön reifen, ist genügend Abstand zwischen den Pflanzen einzuplanen. So bekommen die Tomaten genügend Licht und Durchlüftung.

„Bis auf diese Pilzkrankheiten sind Tomaten aber sehr pflegeleicht und vertragen sich mit fast allen anderen Pflanzen“, erläutert der 80-jährige Kleingärtner. Es gibt aber auch Beschädigungen an der Tomate, die zwar auf den ersten Blick wie eine Krankheit aussehen, aber eigentlich harmlos sind. „Es kann auch zu Wachstumsstörungen, sogenannten physiologischen Störungen, kommen. Diese sind aber für den Genuss der Tomaten unbedenklich“, betont Seidel. Gärtner könnten das erkennen, dass zuerst wässrige Flecken auf der Tomate am ehemaligen Blütenansatz entstehen und zusätzlich an der Frucht graue Flecken auftauchen. „Ich bekomme immer einige Fragen dazu, ob das dann schädlich für die Pflanzen ist. Es ist aber keine Krankheit“, erläutert der Fachberater.

Ende des Monats sollten Tomatenzüchter die Spitzen der Pflanzen entfernen, das sorgt dafür, dass die Tomaten auch im nächsten Jahr wieder vital werden.

Die Paprika-Pflanzen wachsen prächtig im Kleingarten von Wilfried Seidel. Foto: Victoria Junge

Paprika brauchen bestimmte Pflege

Neben den „Liebesäpfeln“ hat Wilfried Seidel noch eine zweite große Leidenschaft: Sie gilt der Paprikapflanze. Anders als die Tomaten sind diese etwas anspruchsvoller im Anbau. „Die Pflanzen sind deutlich sensibler. Nicht in der Anzucht, aber während des Wachstums“, betont Seidel. Daher sollte vor allem in der Anfangszeit darauf geachtet werden, dass die Paprika-Pflanze nicht von oben gegossen wird. Außerdem ist die richtige Art und des Weise des Düngens wichtig. „Paprika braucht eine gleichmäßige Bewässerung und Düngung. Ich empfehle ein mal in der Woche Flüssigdünger zu verwenden“, erläutert der Kleingärtner. Beim Dünger sollte darauf geachtet, dass er nicht zu viel Stickstoff enthält. „Sonst begünstigt das Blattläuse“, informiert Seidel.

13 verschiedene Sorten Paprika züchtet der 80-Jährige in diesem Jahr. Mit der bisherigen Ernte ist er zufrieden. Die Früchte leuchten knallrot. Er verwendet sie gerne zum Kochen, zum Beispiel als gefüllte Paprika mit Schafskäse oder Fleisch. Genauso wie bei Tomaten, isst er auch Paprika nur noch aus eigenem Anbau. „Die meisten Paprika, die im Supermarkt angeboten werden, sind unreif und schmecken nicht“, meint Seidel. Die allermeisten Paprika würden rot sein, es gebe auch ein paar gelbe oder orangene Sorten. Die grünen, die im Supermarkt angeboten werden, seien schlicht unreif. Für die Anzucht der Paprika greift Seidel entweder auf große Blumentöpfe zurück, oder funktioniert Bau-Eimer um. „Mit Löchern im Boden gedeihen die Pflanzen darin optimal“, so Seidel.