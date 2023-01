Noch immer sind die Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Auch in Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Biere. So ist die Nachfrage an Ausbildungsplätzen höher als das Angebot an Lehrgangsplätzen.

Biere - In der Jahreshauptversammlung der Bierer Feuerwehrleute vor wenigen Tagen war auch die Aus- und Fortbildung ein wichtiges Anliegen der Wehrleitung. Aber nicht nur in Biere sorgt man sich um die fehlenden Lehrgangsplätze, sondern auch in der Feuerwehr Technischen Zentrale (FTZ). „An der Stelle macht uns die Quotierung des Landkreises für Lehrgänge am FTZ zu schaffen. Kleinere Gemeinden bekommen durch diese Quotierung weniger Plätze zur Verfügung gestellt, was einen Lehrgangstau mit sich bringt“, sagte Wehrleiter Alexander Wierzbowski in seinem Bericht.