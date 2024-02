Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - „Es sind die kleinen Dingen im Leben“, freut sich eine Schönebeckerin in den sozialen Medien. Den Grund für ihre Freude hat sie in einem Bild festgehalten: Sie hat ein kleines buntes Glückswürmchen in ihrem Fahrradkorb gefunden. Diese gehäkelten „Sorgenfresser“ tauchen seit November an den unterschiedlichsten Stellen in Schönebeck auf und haben nur einen Zweck: den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Vielen lieben Dank an M.L.“, schreibt die Schönebeckerin abschließend in ihrem Posting. Denn mit diesen Initialen war ein kleiner Zettel mit Glückwünschen unterschrieben, der dem gehäkelten Würmchen beilag. Und „M.L.“ war nun zu Besuch bei der Volksstimme und hat erklärt, was es mit den Sorgenfressern auf sich hat.