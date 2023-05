Lange Zeit war darüber diskutiert werden: Was passiert mit Garagen, die einst zu DDR-Zeiten auf öffentlichem Grund errichtet wurden? Jetzt hat der Schönebecker Stadtrat einem Antrag der SPD-Fraktion zugestimmt, der eine geringere Garagenmiete vorsieht. Was geplant ist.

Auch um die Garagen entlang der Magdeburger Straße in Schönebeck ging es bei der jüngsten Stadtratsitzung.

Schönebeck - Sechs Euro mehr oder weniger im Monat für die Garage zahlen. So könnte man die Diskussion in der Stadtratssitzung am Donnerstag verkürzt zusammenfassen. Der Vorschlag der Stadt zur Vermietung der kommunalen Garagen war, dass diese ab 2025 26 Euro im Monat kosten sollen. Darüber wurde kontrovers diskutiert.