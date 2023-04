Die Bundesregierung hat beschlossen, dass sie ab 2024 die Lkw-Maut anheben will. Die Mehreinnahmen sollen in die Bahn-Infrastruktur fließen. Speditionen erklären, was das für ihre Branche bedeutet und ob E-Mobilität bei Lkw eine realistische Option ist.

Schönebeck - Wer in Deutschland ein Paket bestellt, erhält es mit großer Wahrscheinlichkeit mithilfe eines Lkw. Aber nicht nur Pakete werden über die Straße transportiert. Über 70 Prozent des Güterverkehrs in Deutschland wird von Sattelschleppern übernommen. Tendenz steigend. Die Ampel-Regierung will nun gegensteuern. Die Lkw-Maut soll ab 2024 deutlich angehoben werden. Die Mehreinnahmen sollen in die Bahn-Infrastruktur fließen. Kommt jetzt eine Pleitewelle bei den Speditionen?