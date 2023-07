Gastronomie Spitzenkoch Denis Jahn: Von Schönebeck in die besten Restaurants Deutschlands

In dem Gasthaus seiner Eltern in Schönebeck stand Denis Jahn erstmals in der Küche. Nach jahrelanger Arbeit in verschiedenen Spitzen-Restaurants mit Stern-Auszeichnungen will der gebürtige Schönebecker nun sein erstes eigenes Restaurant in Stuttgart eröffnen.