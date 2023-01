Sportanlage: Am Schönebecker Dr.-Carl-Herrmann-Gymnasium wird eine neue Outdoor Fitnessanlage gebaut.

Am Dr.-Carl-Herrmann-Gymnasium wird bald eine neue Outdoor-Sportanlage entstehen. Unter dem Begriff Calisthenics sind Übungen zusammengefasst, bei denen mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Dies soll nun im Rahmen des Sportunterrichts am Schönebecker Gymnasium möglich werden.

Im Moment ist an der Stelle, wo die Calsthenics-Anlage entstehen soll, eine Grünfläche. Zwischen den beiden Bäumen und dem gepflasterten Weg soll der Fitnessbereich entstehen.

Schönebeck - „Es ist beeindruckend, wie in Schönebeck geholfen wird“, bedankt sich der Direktor des Dr.-Carl-Herrmann-Gymnasiums bei allen Spendern. Dank der Vielzahl an Zuwendungen ist der Bau der Calisthenics-Anlage auf dem Schulgelände möglich. Neben den finanziellen Hilfen wird auch der Bau selber, der vermutlich im März starten soll, gespendet. Sowohl der Tiefbau als auch die Montage selbst werden von regionalen Unternehmen realisiert. Fertiggestellt werden, soll die Anlage noch in diesem Schuljahr. Mit Beginn des neuen Halbjahres soll die Outdoor-Anlage genutzt werden.