Sporthallen und Sportplätze: Schönebeck und Landessportbund Sachsen-Anhalt planen Kooperation

Schönebeck - Die Stadt Schönebeck sieht sich als Sportstadt – das ist bei 28 Sportvereinen mit etwa 4600 Mitgliedern nachvollziehbar. Und dieser Status soll auch beibehalten werden. Um das zu erreichen, ist es natürlich unerlässlich, dass auch Hallen und Sportplätze vorhanden sind und gepflegt werden – oder gar neue Anlagen hinzukommen. Grundlage für all das und darauf aufbauende Pläne soll in naher Zukunft das sogenannte Sportstättenentwicklungskonzept sein. Und eben jenes Konzept will die Stadt nicht im Alleingang erstellen, sondern mit einem professionellen Partner an der Seite: dem Landessportbund Sachsen-Anhalt (LSB).