Kleine Friedensfahrt in Bördeland

Der RSV Kleinmühlingen veranstaltet die 23. Auflage der kleine Friedensfahrt im Ort. 37 Kinder von 1 bis 14 Jahren gingen an den Start.

Kleinmühlingen - Regelmäßig werden im Bördeland Kleine Friedensfahrten für den Nachwuchs veranstaltet. Gemeinsame Sportaktivitäten und Spaß in geselliger Runde stehen für die Kinder dabei im Vordergrund. Zugleich soll an das Vorbild, die Internationale Friedensfahrt, erinnert werden. Kürzlich fand auch in Kleinmühlingen bei bestem Wetter die 23. Auflage der Fahrt statt, die Kinder mit dem Rad durch das Dorf führte.

In den anderen Ortsteilen des Bördelandes organisiert das Radsportmuseum „Course de la Paix“ regelmäßig die Kleinen Friedensfahrten, in Kleinmühlingen hingegen wird die Aktion seit mehreren Jahren vom Radsportverein 1921 Kleinmühlingen organisiert, und das ausgesprochen erfolgreich.

Insgesamt 37 Teilnehmer gingen verteilt auf zehn Altersklassen bei der Kleinen Friedensfahrt an den Start. „Auf ihren Laufrädern zeigten die beiden jüngsten Starter, Tom und Matheo (1), dass man auch ohne Pedale schnell ins Ziel kommen kann“, berichtet Anna Scharsig vom Radsportverein.

Das breiteste Teilnehmerfeld gab es im Bereich der zehnjährigen Kinder bei denen neun an den Start gingen und die Rundfahrt bestritten.

Den Abschluss der Friedensfahrt bildeten die ältesten anwesenden Teilnehmer, die in einem Geschwisterduell gegeneinander antraten: Tobias (14) und Andreas (13) aus Kleinmühlingen begaben sich als letztes auf die Strecke.

Zum Abschluss des sportlichen Vormittags wurde noch ein Gruppenbild mit allen Teilnehmern gemacht. Außerdem gab es diverse Auszeichnungen in Form von Urkunden und Medaillen für die Teilnehmer der Fahrt.