Ein Entschärfer vor dem Zigarettenautomaten in Kleinmühlingen. Foto: Matthias Strauß

Spezialisten der Polizei sollen nach ersten Angaben zwei Rohrbomen in einem Zigarettenautomaten in Kleinmühlingen entschärft haben.

Kleinmühlingen l In Kleinmühlingen ist es wegen Sprengstoffalarms am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. In einem Zigarettenautomaten soll Sprengstoff gefunden worden sein.

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei kamen zum Einsatz und haben nach ersten Angaben zwei Rohrbomben entschärft. Weitere Informationen will die Polizei zeitnah bekannt geben.