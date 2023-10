Breitenhagen - An der Orgelinbetriebnahme haftet eine emotionale Geschichte: Ortsbürgermeister Hans-Georg Buszkowiak war gerührt, als Ende vergangener Woche die ersten Töne in der St.-Christophorus-Kirche Breitenhagen erklangen. Er musste an seine verstorbene Mutter denken, die sie so gern noch einmal hören wollte, es ihr aber nicht vergönnt war.

Einweihung im Dezember

Jetzt fand die Inbetriebnahme statt. Die Wiedereinweihung soll am 16. Dezember im Rahmen eines Adventskonzertes mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie stattfinden.

Die 1896 vom Leipziger Orgelbaumeister Gottfried Hildebrandt gebaute Orgel hat eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Bereits 1917 mussten ihre Prospektpfeifen aus Zinn an die Kriegswirtschaft abgegeben werden und konnten erst 1956 durch Pfeifen aus Zinkblech ersetzt werden. In jenem Jahr wurde der Klang der Orgel geringfügig verbessert.

Die fehlenden Möglichkeiten in DDR-Tagen und der zunehmende Verfall des Gebäudes in den späten 1970er und frühen 80er Jahren bedeuteten auch für die Orgel das Ende ihrer klangvollen Zeit. So gibt es heute nur noch wenige Menschen, die sich an die Orgel als spielbares Instrument erinnern. Zudem war die Kirche damals in einem Zustand, dass man sogar ihren „geordneten Verfall“ diskutierte.

Lösung war ein Dorf-Zuzug

„Daran wollten wir dringend etwas ändern. Denn noch gibt es heute ein paar Menschen, die sich alle 14 Tage zum Gottesdienst versammeln“, erinnert Pfarrer Ulf Rödiger an die Anfänge jener Sanierungsinitiative, die nun ihren Abschluss fand.

Ein nicht unwesentlicher Umstand sei auch der Zuzug des Neu-Breitenhageners Johannes Schanz gewesen, den Rödiger als „einen leidenschaftlichen Chorleiter, Organisten, Klavier- und Orgellehrer“ beschreibt. Denn nur eine bespieltes Instrument nehme auf die Dauer keinen Schaden, meint er Pfarrer.

Johannes Schanz hat Glück, dass er in der zehnjährigen Elisa Nöhrhoff eine hoch motivierte Schülerin hat, die sich bereits auf den schwarzen und weißen Tasten des Doppelmanuals gut auskennt.

„Elisa war fasziniert: Sie hat sehr viel Zeit bei den Orgelbauern verbracht, zugeschaut und ihnen geholfen“, freut sich Pfarrer Ulf Rödiger. Momente, die das talentierte Mädchen sicherlich nie vergessen wird. Und: Ihre Oma Gertrud Erdmann habe die Orgelbauer die ganze Zeit mit Mittagessen versorgt. Was deutlich macht, welches innige Verhältnis einige Breitenhagener zur Kirche und ihrem „ersten Instrument“ haben.

Elisa Nörhoff kann mit ihren gerade mal zehn Lenzen schon gut auf der Orgel spielen. Fotos: Buszkowiak/Rödiger

2003 wurde St. Christophorus durch eine engagierte „Rentner-Brigade“ vor dem weiteren Verfall bewahrt. Ihr Gotteshaus stand wenige Jahre später nach dem Deichbruch im Juni 2013 rund 60 Zentimeter unter Wasser. Was der Substanz und vor allem den hölzernen Einbauten wie der Orgel alles andere aus gut tat.

Angebot nicht überschritten

Baustart für die aktuelle Reparatur war im April. Alle Teile wurde demontiert und in der Orgelfachwerkstatt von Martin Lodahl in Dingelstedt am Huy aufgearbeitet. Der Wiedereinbau erfolgte ab Ende August. „Die Gesamtsumme des Angebotes von 29.000 Euro wurde nicht überzogen“, unterstreicht der Pfarrer. Und das trotz eines neuen Blasebalgs, der ursprünglich nicht geplant war.

Die Abnahme und Prüfung mit verschiedenen Registern erfolgte durch Werner Jankowski, dem Orgelsachverständigen des Kirchenkreises Egeln.