Zum Vorhaben

Der Geyersche Familienstuhl wird auch „Loge derer von Dieskau“ genannt. Er geht auf Karl Dietrich von Geyer zurück, der sich als Ratsherr seinerzeit in Salzelmen verdient gemacht hat. Die Familie von Geyer – so der Schönebecker Historiker Hans-Joachim Geffert in dem Buch „Die Pfänner von Groß Salze“ – war ein Barbyer Dienstmannengeschlecht, das Ländereien unter anderem in Domersleben, Wüstung und Groß Salze besaß. Der Familienstuhl hängt an der Nordwand der Kirche und steht auf Pfosten in drei Meter Höhe über der Langhausempore. Ursprünglich stammt er wohl aus der Zeit um 1600, war bemalt und reich verziert durch Schnitzwerk und Wappen.

1992 passierten im Zuge eines Studentenpraktikums Sicherungs- und Festigungsarbeiten. Teile, wie Schnitzwerke oder Wappen, zum Teil stark beschädigt, sind abgenommen und an einem trockenen Ort zwischengelagert worden.

Die Arbeiten nun sind umfangreicher. Die eingelagerten Teile müssen zugeordnet, fehlende rekonstruiert werden. Der Treppenaufgang und der Deckenabschluss sollen konsolidiert, die Tür rekonstruiert werden. Die Bildwerke und Familienwappen einschließlich der Farbfassung müssen restauriert werden. (hl)