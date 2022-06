Stadt Calbe will Diesterwegschule kaufen

Um neben dem Gymnasium einen Park zu errichten, will die Stadt Calbe ihr Vorkausfrecht nutzen, um einge Grundstücke, unter anderem das der Diesterwegschule, zu kaufen.

Die ehemalige Diesterwegschule will der Stadtrat abreißen lassen. In Zukunft soll hier ein kleiner Park entstehen.

Calbe - Mit einer eigenen Satzung soll der Stadtrat in der kommenden Woche bestätigen, aus der ehemaligen Diesterwegschule in Zukunft einen Bürgerpark zu machen. Die Verwaltung hat das Vorhaben bereits im neuen Städtebauprogramm angemeldet. Für die Kommune sei das Vorhaben zudem wichtig, weil im Rahmen des Städtebauprogramms auch Grünflächen in den Kommunen geschaffen werden sollen, hatte Bürgermeister Sven Hause im Bauausschuss erklärt. Grünflächen wirken sich vor allem auf das Stadtklima ausgleichend aus. Bäume mit ihren riesigen Blattflächen sorgen für ein kühleres Klima im Sommer.