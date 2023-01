Immer mehr Leistungen von Behörden sollen digital abgewickelt werden können. In Schönebeck will man dazu im Laufe des Jahres ein Serviceportal für Bürger einrichten. Fest steht aber bereits, dass es auch Leistungen gibt, für die man weiterhin das Amt aufsuchen muss.

Bequem am Computer oder Tablet den Behördengang erledigen? Das soll mehr und mehr Realität werden. In Schönebeck soll dazu im Laufe des Jahres ein Serviceportal für die Bürger geschaffen werden.

Schönebeck - Deutschland und die Digitalisierung – das ist schon so eine Sache für sich. In verschiedenen Listen oder „Rankings“ rund um die Digitalisierung in verschiedenen Ländern kommt die Bundesrepublik meist nie über das Mittelfeld hinaus, wenn überhaupt. Aber es tut sich was – auch in Schönebeck.