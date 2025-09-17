Die Stadt Schönebeck will die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie mit 50.000 Euro pro Jahr unterstützen. Der Vertrag dafür soll bis 2028 laufen. Was bedeutet das jetzt?

Schönebeck - Zufriedene Gesichter bei der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck. Ein Beschluss des Stadtrates bringt einen höheren Förderbetrag und Planungssicherheit beim Orchester. Der Rat hat den Vertrag zwischen der Stadt Schönebeck und der Kammerphilharmonie über eine finanzielle Förderung nach der Kulturförderrichtlinie der Stadt für den Zeitraum von 2024 bis 2028 einstimmig beschlossen.