weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Kulturförderung: Stadt steht zur Kammerphilharmonie Schönebeck

Kulturförderung Stadt steht zur Kammerphilharmonie Schönebeck

Die Stadt Schönebeck will die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie mit 50.000 Euro pro Jahr unterstützen. Der Vertrag dafür soll bis 2028 laufen. Was bedeutet das jetzt?

Von Olaf Koch 17.09.2025, 14:43
Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck
Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck Foto: Jentzsch

Schönebeck - Zufriedene Gesichter bei der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck. Ein Beschluss des Stadtrates bringt einen höheren Förderbetrag und Planungssicherheit beim Orchester. Der Rat hat den Vertrag zwischen der Stadt Schönebeck und der Kammerphilharmonie über eine finanzielle Förderung nach der Kulturförderrichtlinie der Stadt für den Zeitraum von 2024 bis 2028 einstimmig beschlossen.