Mehr als 720 000 Euro will der Stadtrat in diesem Jahr für die Reparatur von Gehwegen ausgeben. Bislang ist davon, noch nicht viel zu sehen, obwohl mehr als die Hälfte des Jahres bereits um sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe - Für die Bürger, die zu Fuß in der Saalestadt unterwegs sind, soll sich in diesem Jahr einiges ändern . Die Kommune will für die Reparatur von Fußwegen in der Kommune mehr als 720 000 Euro ausgeben.