Städtepartnerschaft-Verein Schönebeck zieht Bilanz zum Austausch mit Jugendlichen aus Trakai (Litauen)

Schönebeck - Markus Baudisch wirkt erschöpft, aber dennoch zufrieden. Er sitzt an einem gut gefüllten Grillbuffet auf dem Hundeplatz in Welsleben. Neben ihm unterhalten sich die Jugendlichen aus Trakai und ihre Betreuerin Dalia Gustaite angeregt in einer fremden Sprache. Die Situation wirkt harmonisch.