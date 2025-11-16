Kultur in Calbe Städtischer Verein braucht viele Klicks, um einen Preis zu gewinnen
Calbe macht Kultur hat sich für den Demografiepreis im Land beworben. Als eines von 58 Projekten kommt es nun darauf an, dass die Bürger den Verein und damit auch ihre Stadt im Internet unterstützen.
16.11.2025, 10:29
Calbe. - Für den Demografiepreis 2025 des Landes Sachsen-Anhalt sind 163 Bewerbungen eingegangen. Daraus hat eine unabhängige Jury nun 58 Projekte für die Online-Abstimmung über den in diesem Jahr mit 2.000 Euro dotierten Publikumspreis bestimmt, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung.