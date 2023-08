Calbe - Die kleine Saalestadt will den Bürgern mehr Lust auf das Fahrrad machen. Die Kommune macht deshalb beim Stadtradeln mit. Hier können die Bürger ganz offiziell mitradeln und nach einer Registrierung auch dokumentieren, welche Strecken sie täglich öder wöchentlich mit dem Rad in der Kommune zurückgelegt haben. In Calbe gab es zuletzt Beschwerden über zunehmenden Vandalismus.

Die Aktion soll nach den Worten von Bürgermeister Sven Hause den Einwohnern mehr Lust auf das Radfahren machen. Vor allem für kurze Wege eignet sich das Rad in der Stadt und ist meist schneller oder ebenso schnell wie ein Auto.

Die Saalestadt hat in den vergangenen Jahren den Radwegebau in den Fokus gestellt. Bislang betrifft dies vor allem die Strecke des Saaleradweges in der Stadt sowie zu den Gewerbegebieten am Stadtrand. In Zukunft soll das Fahrrad bei der Verkehrs- und Straßenplanung allerdings eine größere Rolle spielen.

Auch er selbst wolle in Zukunft mehr auf das Fahrrad setzen, kündigt der Bürgermeister an. Wenn es die Terminlage erlaube, wolle er mit dem Rad in das Radhaus kommen.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollen zudem in Zukunft öfter auf das Fahrrad setzen, wenn es um kurze Wege in der Stadt geht. Elf Mitarbeiter hat das Radhaus beim Stadtradeln angemeldet. Insgesamt sind bereits 25 Bürger beim Stadtradeln registriert. Erreichbar ist die Seite über die Webseite der Stadtverwaltung. Sechs Teams sind bereits registriert und wollen viele Kilometer bis zum 11. September fahren. Auch wenn die Kommune noch nicht komplett über ausgebaute Straßen und ausgebaute Radwege verfügt, lassen sich viele Wege bereits mit dem Fahrrad gut absolvieren. Ganz besonders lädt der Saaleradweg hier zu einer Radtour ein. Die Stadt will hier noch in diesem Jahr den Saaleradweg viel attraktiver gestalten und Sitzelemente und Schutzhütten aufstellen. Das soll den stadtseitigen Radweg viel attraktiver machen, auch für die Einwohner der Saalestadt.

In der kommenden Woche will Bürgermeister Sven Hause unter der Einwohnerschaft noch einmal die Werbetrommel rühren, kündigt er an. Attraktiver soll die Teilnahme am Stadtradeln mit einigen Preisen werden, die die Kommune ausloben will. „Dinge, die Radfahrer gut gebrauchen können“, soll es zu gewinnen geben, sagt er.

Beim diesjährigen Stadtradeln haben sich bislang 2.828 Kommunen registriert. In der dreiwöchigen Aktionsphase machen nach den bisherigen Daten mehr als 900.000 Menschen mit. Dabei hilft das Radfahren nicht nur Kohlendioxid zu vermeiden, welchen sonst in der Regel bei der Fahrt mit dem Auto entstanden wäre.

Radfahren ist zudem gut für den Körper. Die Bewegung auf dem Rad ist wie ein kleines Training. Steigen mehr Menschen täglich auf das Fahrrad, gibt es zudem weniger Autoverkehr in den Kommunen. Alles Gründe, die für einen Umstieg auf das Fahrrad auch im Alltag sprechen. Zudem gibt es inzwischen eine ganze Fülle von Fahrrädern für die verschiedenen Ansprüche und Wünsche der Fahrer. Wer sich noch unsicher ist, kann während des Stadtradelns den Umstieg auf das Fahrrad einmal ausprobieren und erleben, wie sich das Rad im Alltag einsetzen lässt.