In die Dr-Tolberg-Grundschule in Schönebeck regnet es rein. SPD-Stadtrat René Wölfer stört es, dass die Stadt die Sanierung nach hinten verschiebt.

Grundschule in Schönebeck

Dunkle Wolken über der Grundschule „Dr.Tolberg“: In einige Klassenräume regnet es rein.

Schönebeck - Lesen, Schreiben, Rechnen: Das sollten Kinder normalerweise in der Grundschule lernen. Wie man Wasser aus dem Klassenraum beseitigt steht für gewöhnlich nicht auf dem Lehrplan. Die Kinder der Grundschule „Dr. Tolberg“ in der Wilhelm-Hellge-Straße mussten aber genau das in den letzten Monaten mehrfach tun. Der Grund für die ungewöhnliche Schulstunde: Das Dach ist undicht, es regnet rein.