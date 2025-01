In diesem Jahr soll das Projekt gestartet werden, welches sich damit beschäftigt, womit die Haushalte in Calbe in den nächsten Jahrzehnten heizen werden: die kommunale Wärmeplanung.

Calbe. - Die Stadträte haben auf der Sondersitzung in der vergangenen Woche die Durchführung einer Wärmeplanung für die Stadt Calbe beschlossen. Anschließend vergaben sie den Auftrag an ein entsprechendes Büro. In den kommenden Wochen dürfte damit die Planung der Beheizung der Haushalte in der Kommune starten.