Stadtrat Calbe: Fehler beim Einladen -alles auf Anfang

Auf eine Marathonsitzung können sich die Stadträte in Calbe vorbereiten. 55 Tagungsordnungspunkte gibt es. Die Ursache liegt offenbar in einer Panne. Calbes Stadtrat muss seine Juli-Sitzung wiederholen, weil gefasste Beschlüsse wegen eines Ladungsfehlers nicht gültig sind.

Calbe - Die Stadträte treffen sich am Donnerstag bereits ab 17 Uhr im Gymnasium zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung. Der Beginn eine Stunde früher als üblich, hat seinen Grund. Die Stadträte müssen sich am Donnerstag noch einmal mit den Beschlussvorlagen befassen, die am 1. Juli während der damaligen Ratssitzung auf der Tagungsordnung standen. Unter anderem hatte sich der Stadtrat an dem Tag mit der Feststellung des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl vom 6. Juni befasst und einen Beschluss getroffen. Auch dieser Beschluss soll nun zunächst einmal aufgehoben und anschließend neu gefasst werden.