Garagenmiete in Schönebeck Stadtverwaltung scheitert erneut mit Mietvorschlag

Es zieht sich schon mehrere Monate hin: Was wird aus den städtischen Garagen in Schönebeck? Aufgrund eines Bundesgesetzes müssen die verpachten Stellplätze zukünftig vermietet werden. Doch über die Höhe der Miete sind sich Stadt und Politiker uneinig. Jetzt hat die Stadt erneut in einem Gremium eine Niederlage für ihren Vorschlag einstecken müssen.