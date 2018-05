Schönebecks Stadtwehrleiter Uwe Tandler sowie sein erster Stellvertreter sind zurückgetreten. Ersatz steht noch nicht in Aussicht.

Schönebeck l Ruhe will derzeit in die Führungsriege der Schönebecker Stadtwehr nicht wirklich einkehren. Gestern bestätigte Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) im Gespräch mit der Volksstimme: „Ja, unser Stadtwehrleiter Uwe Tandler ist zurückgetreten.“ Und damit noch nicht genug. Gleichzeitig hat der 1. stellvertretende Stadtwehrleiter Steffen David, der bis März noch Wehrleiter der Salzer Feuerwehr war, sein Amt niedergelegt.

Die Gründe für Uwe Tandlers Rücktritt seien laut Bert Knoblauch „persönlicher Art“ gewesen. Tandler selbst, der Anfang 2016 zum Stadtwehrleiter gewählt worden war, ließ in einem kurzen Telefonat mit der Volksstimme durchblicken, dass er sich jetzt als kommissarischer Wehrleiter um die Salzer Wehr kümmern wolle. „Beides gleichzeitig geht nicht“, sagte er. Mehr wollte er zu seinem Rücktritt vorerst – aus zeitlichen Gründen – nicht sagen.

Wehrleitung in Salzelmen auf der Kippe

Aus persönlichen Gründen waren auch Steffen David und seine Stellvertreterin Sabine Zander im März in Bad Salzelmen zurückgetreten. „Die Gründe sind ausschließlich zwischenmenschlicher Natur“, sagte Bert Knoblauch damals.

Über den Grund für seinen Rücktritt als 1. stellvertretender Stadtwehrleiter sagte Steffen David gestern: „Ich habe den Posten – genau wie den als Wehrleiter in Salze – viele Jahre gern bekleidet. Ich habe jedoch beschlossen, jetzt meine Zeit mehr der Familie zu widmen.“ Dass er weiterhin als aktiver Kamerad bei der Feuerwehr bleibe, sei für ihn eine Selbstverständlichkeit. „Ich bin das seit 1985 – so etwas gibt man so schnell nicht auf“, antwortete er.

Doch wie geht es jetzt weiter mit der Stadtwehrleitung? Die Arbeit von Uwe Tandler und Steffen David werden jetzt zunächst der 2. und 3. stellvertretende Stadtwehrleiter, Daniel Schürmann und Gunnar Ulrich, weiterführen. Und zwar, bis es Neuwahlen für den Stadtwehrleiter und den 1. Stellvertreter gibt. „Das werden wir – wie die Satzung es vorsieht – per Aushang bekannt machen und nach Ablaufen der Bewerbungsfrist dürfen alle Kameraden der Stadt- und Ortsteilwehren abstimmen“, erklärt Knoblauch grob den Vorgang. Ein konkretes Datum steht jedoch weder für die Neuwahl eines Stadtwehrleiters und seines 1. Vertreters, noch für die Neuwahl der Salzer Wehrleitung fest, so Knoblauch.

Schürmann nur komissarisch

Ist der Posten vielleicht etwas für Daniel Schürmann? Klingt eher nicht danach. Der Kamerad ist hauptberuflich bei der Einsatzleitstelle des Salzlandkreises tätig. „Nebenbei“ leitet er noch die Felgeleber Wehr. Und dabei soll es für ihn auch ganz klar bleiben, lässt er im Gespräch mit der Volksstimme durchblicken. „Ich möchte wirklich noch einmal betonen, dass ich nur für die Übergangszeit als kommissarischer Stadtwehrleiter tätig sein werde“, sagte er auf die Frage, ob er es sich auch vorstellen könne, sich für den Posten zu bewerben.

Gunnar Ulrich, der bei der Berufsfeuerwehr in Magdeburg tätig ist und ehrenamtlich die Wehr in Ranies leitet, sagt ganz klar: „Das Amt würde sich dauerhaft mit meinem Job beißen.“ Er und Daniel Schürmann müssten jetzt zusehen, als „Zweigestirn das Wahlverfahren auf die Beine zu stellen“. Kandidaten in Petto hätte man aus dem Stehgreif nicht, man müsse zusehen, Kandidaten zu akquirieren. „Wir kriegen das schon hin. Bei uns gibt es eben immer wieder etwas Neues“, fügte der optimistisch gestimmte Daniel Schürmann hinzu. Man müsse jetzt die Übergangszeit so gut wie möglich überbrücken.

Knoblauch zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. „Die beiden kennen den Job“, sagte er. Und diese Erfahrung der Kameraden sei wichtig, schließlich stehen in naher Zukunft wichtige Entscheidungen wie die geplante Fusion von Wehren (Plötzky/Pretzien sowie Frohse/Tischlerstraße), die Erstellung eines Fahrzeugkonzeptes sowie der geplante Anbau am Salzer Feuerwehrgerätehaus an.

Dank für geleistete Arbeit

Klingt so, als ob die ruhigeren Zeiten für die Schönebecker Wehren noch ein wenig auf sich warten lassen. Zumindest was die Salzer Feuerwehr betrifft, vermutet Knoblauch, dass sich die Lage stabilisiert. „Mit Uwe Tandler haben die Salzer einen erfahrenen Kameraden als kommissarischen Wehrleiter, der hoffentlich wieder Ruhe in die Wehr bringen wird“, sagte er im Gespräch. Auch stehe er hinter Uwe Tandlers Entscheidung und sei – genauso wie Daniel Schürmann und Gunnar Ulrich – dankbar für die Arbeit, die Uwe Tandler und Steffen David in der Vergangenheit geleistet haben.