Verkehr Statistik: In Sachsendorf wird viel gerast

Um die Sicherheit in Patzetz zu verbessern, plant Ortsbürgermeister Daniel die Aufstellung einer weiteren elektronischen Geschwindigkeitsanzeige am Kreisstraßenortseingang. Die bestehenden Anlagen an der Landesstraße machen nicht nur ein freundliches oder böses Gesicht. Sie registrieren auch, wie viele Fahrzeuge wann zu schnell sind.