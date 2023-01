Stau und Frust bald zu Ende? Knotenpunkt in Schönebeck soll überarbeitet werden

Die Kreuzung Friedrichstraße / Am Stadtfeld in Schönebeck ist immer wieder Ursache für Stau und genervte Autofahrer. Die Stadt will das Problem beheben - und plant dafür rund eine Million Euro ein.

Schönebeck - Vor allem zu den Hauptverkehrszeiten – beispielsweise zum Feierabend – staut es sich regelmäßig auf der Friedrichstraße in Schönebeck. Als Ursache dafür wurde in der Vergangenheit schon häufiger die Kreuzung der Straßen Am Stadtfeld/Am Randel/Friedrichstraße identifiziert. So war bereits vor über einem Jahr eine Anpassung der Ampelzeiten in Diskussion, um den Verkehr an diesem Knotenpunkt besser fließen lassen zu können. Damals hieß es allerdings von der Stadt, dass die Ampelanlage bereits „schaltungstechnisch maximal ausgereizt“ ist. Hört sich so an, als müsse eine andere Lösung her - und die soll auch kommen.