Anlieger der Straße „Am Kellerhorst“ in Grünewalde ärgern sich über schlechten Zustand der Strecke. Bei Nässe sei die Strecke schlammig, bei Trockenheit wehe der Staub bis zu den Wohnhäusern.

Von Paul Schulz 12.11.2025, 20:00
Bei Regen wird die Straße Am Kellerhorst in Grünewalde schnell zu einer matschigen Angelegenheit. Foto: Paul Schulz

Grünewalde. - Der Zustand der Straße „Am Kellerhorst“ in Grünewalde erregt die Gemüter. Bei bei Trockenheit würde Staub bis auf die Hausdächer gelangen und parkende Autos verschmutzen, während sich die Straße bei Nässe in einen Schlammpfad verwandelt, schildern Anwohner im Gespräch mit der Volksstimme. Befestigt ist die Straße nämlich nicht.