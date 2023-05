Die Saison der Sportbootfahrer startet in diesem Jahr erst spät. Was sind die Gründe?

Steganlage in Calbe wird erweitert

Dirk Ginsberg auf seiner Stegananlage in der Saale in Calbe.

Calbe - Noch längst nicht alle Bootsbesitzer, die an seiner Steganlage einen Platz gemietet haben, hätten ihre Boote bereits im Wasser, sagt Dirk Ginsberg. Der Calbenser hat in der Saale vor dem Bootshaus den neusten Steg bauen lassen. Was er dabei erlebte.