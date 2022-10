Straße nach Wespen wird doch noch saniert

Die Kreisstraße vom „Wespener Kreuz“ bis zur Ortslage Wespen soll saniert werden. Lange sah es so aus, als würde der Ausbau auf die lange Bank geschoben. Der Kreistag bestätigte jetzt die Sanierung für 1,34 Millionen Euro. Wann ist es soweit?

Wespen - Abgesehen von ein paar Feldwegen hat Wespen nur eine gewidmete Zufahrtsstraße. 2011 brauchte man ein Amphibienfahrzeug, um zum Dorf zu gelangen. Die einzige Straße war monatelang nicht befahrbar. Was man in den aktuellen Trockenjahren von 2018 bis heute schon wieder vergessen hat: In Höhe des „Wespener Kreuz“ stand Ende 2010, Anfang 2011 das Grundwasser, das infolge Frost zur Eisfläche wurde. Die Umleitung führte über einen normalerweise gesperrten Feldweg, der sogar von Versorgungsfahrzeugen und Linienbussen befahren werden musste.