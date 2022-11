Bauprojekte Straßenausbau: Calbe muss ein leerstehendes Gebäude abreißen, um Fördermittel für den Straßenausbau zu erhalten

Wenn der Stadtrat in dieser Woche den Etat für die Kommune im kommenden Jahr beschließt, werden viele Fußwege in der Stadt gemacht. Auch an einer zentralen Stelle sollen die Fußgänger demnächst sicherer laufen können.