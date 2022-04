Straßenverkehr: Bekommt Schwarz bei Calbe eine eigene Tempo-Anzeigetafel?

Menschen, die an viel befahrenen Straßen leben, sind einer stetigen Belastung ausgesetzt. In Calbes Ortsteil Schwarz kennt man das. Hier könnten aber Anzeigetafeln Abhilfe schaffen.

Calbe - Nur in der Barbyer Straße in Calbe werden die Fahrer unaufgefordert und für alle sichtbar damit konfrontiert, wie schnell sie fahren. In Höhe des dortigen Kindergartens hat die Stadt elektronische Anzeigen aufbauen lassen. So eine Tafel würde man wohl auch in Calbes Ortsteil Schwarz begrüßen.