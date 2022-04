Strenge Grenzwerte: Muss Ofen oder Kamin nachgerüstet werden?

Schönebeck/Brumby - „Ihre Staub- und Kohlenmonoxidwerte sind zu hoch.“ Diesen Satz dürfte so manch Ofenbesitzer in der Region von seinem Schornsteinfeger gehört haben. Ein Satz, den auch der bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger Manfred Bartel aus Wolmirsleben schon aussprechen musste und der Betroffene verunsichert. Bartel ist einer von drei Schornsteinfegern, die in Schönebeck zuständig sind, und kümmert sich zur Zeit auch um den Bereich Brumby.