Kultur Stummfilm: Im „Cinema“ Barby bringt das Wanderkino alte Fime zurück

Die Kino-Saison in Barby begann heiter. Das Wanderkino von Tobias Rank präsentierte ein Stummfilm-Programm mit Live-Musik. Die kurzen Slapstick-Filme wurden von schwung- bis gefühlvoll von Rank am Klavier und Izabela Kalduska (Violine) begleitet. Das alte Kino in der Goethestraße war so gut wie ausverkauft.