Sturmgewehr MKM 88: Am Ende bleibt das Patent

1997 stellte Günther Machholz den Prototyp des MKM 88 her. Die Waffe existiert nun nicht mehr.

Calbe. - „Die Waffe liegt nun beim BKA in einem Bunker“, erklärte Günther Machholz über das weitere Schicksal seiner Waffe. Doch mit der Vermutung lag er nicht richtig, denn nicht die Bundesbehörde, sondern das Landeskriminalamt hatte die Waffe. „Ich konnte in Erfahrung bringen, dass sich das MKM 88 bis zum letzten Jahr in der Vergleichswaffensammlung des LKA befand und mittlerweile vernichtet wurde“, erklärt Marco Kopitz, Pressesprecher des Polizeirevier Salzlandkreis. Seinen Weg dorthin hatte es über die Staatsanwaltschaft gefunden, die die Waffe einziehen ließ.