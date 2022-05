Sturmtief Ignatz sorgt für Einsätze der Feuerwehr in Schönebeck, Calbe, Barby und Bördeland (Salzlandkreis)

Schönebeck/Calbe/Bördeland/Barby - Ganz schön viel zu tun für die Feuerwehren im Altkreis Schönebeck. Zahlreiche Kameraden gingen gar nicht nach Hause, sondern hielten sich in den Gerätehäusern auf Abruf. So beispielsweise die Feuerwehrleute der Felgeleber Stadtteilwehr. Sie machten es sich im Gerätehaus gemütlich und warteten auf Einsätze. Denn Sturmtief Ignatz zwang Bäume in die Knie und richtete einige Schäden an.